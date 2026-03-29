バルセロナは、インテルに所属するCB（センターバック）アレッサンドロ・バストーニと、ハンブルガーSVに所属するCBルカ・ヴシュコヴィッチに注目しているようだ。28日、スペイン紙『アス』が報じている。最終ラインを統率していたイニゴ・マルティネス（現：アル・ナスル）が抜けたバルセロナは、ジェラール・マルティンの台頭こそあったものの、アンドレアス・クリステンセンがケガに泣かされ続け、ロナルド・アラウホもメン