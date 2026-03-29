保護ネコの譲渡会や獣医師体験など官民一体で動物愛護に取り組むイベントが札幌で開かれました。このイベントは、道とペット用品などを販売する企業が、動物愛護推進に関する協定を締結したことを記念して開かれました。子どもたちが獣医師体験をするなど楽しみながら動物愛護を学んでいました。（北海道立動物愛護センター山中 恭史 所長）「ペットを取り巻く社会課題を問題の解決につなげていくことをイオンペットと協力し