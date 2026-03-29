カープは29日、開幕3連勝をかけ栗林がプロ初先発に臨み、完封勝利をおさめました。プロ6年目にして初先発のマウンドにあがった栗林。立ち上がりの初回、三者凡退に仕留めると7回まで1人のランナーも許さないパーフェクトピッチングを見せます。6回、カープはランナー1・2塁で、菊池のセカンドゴロに相手のエラーが絡み待望の1点を先制します。栗林は8回にヒットを打たれ完全試合こそ逃したも