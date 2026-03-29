狩猟免許取得への関心を高め、ハンターの確保につなげようと道が主催するフォーラムが札幌で開かれました。サッポロファクトリーで開かれたフォーラムではクマやシカなどの野生鳥獣対策を担うハンターなどによるトークセッションが行われました。また狩猟の魅力をPRするブースでは、訪れた人が模擬銃などの猟で使う道具に触れたり、ハンターから話を聞いていました。道はフォ