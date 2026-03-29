人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）1人で過ごす時間が大事。本や音楽でリフレッシュして。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人間関係に悩みが発生しそう。事態を冷静に分析してみること。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）家の用事に振り回され