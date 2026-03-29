最後は伊東が決勝点。超攻撃的な布陣でゴールをこじ開けた(C)Getty Images現地時間3月28日、グラスゴーで青いサムライが躍動した。サッカー日本代表は6月の北中米ワールドカップ（W杯）への強化試合としてスコットランド代表と対戦。後半から出場の伊東純也が84分にゴールを決め、日本が1-0で勝利を飾った。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない流れるような崩しから、最後は伊東純也！スコットランドを下した