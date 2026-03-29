大阪府大阪市にある「だし巻き玉子専門店 百花」は3月27日、X（旧Twitter）を更新。「お知らせ文」を投稿しました。【写真】大阪・だし巻き玉子専門店の決断「限界がきてしまいました」同アカウントは「連日たくさんのお客様にご来店頂き誠にありがとうございます!! 大変申し訳ございませんが、3月26日より、未就学児のお子様をお連れのお客様は、御入店をお断りさせて頂いております。本当に本当に心苦しいですが、トラブルが頻発