緊迫したイラン情勢が続くなか、ホルムズ海峡を通らないルートで中東から原油を運ぶタンカーが到着し、きょう製油所に搬入する作業が始まりました。【映像】ホルムズ海峡を通らないルート西村未来望記者「サウジアラビア産の原油を載せたタンカーが到着しました。まもなく搬入作業が行われます」サウジアラビア産の原油およそ10万キロリットルを載せたタンカーは、愛媛県・今治市の太陽石油の製油所に接岸し、原油を搬入する作