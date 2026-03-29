バンス米副大統領、ルビオ米国務長官（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン共同】全米の保守派が集う保守政治行動会議（CPAC）は28日、南部テキサス州で開いた大会で、2028年の次期大統領選で共和党候補にふさわしい人物を問う模擬投票の結果を発表した。バンス副大統領が53％の支持を得て首位。2位はルビオ国務長官で35％だった。米主要メディアが報じた。昨年の模擬投票で61％を得たバンス氏が支持を減らした一方、ルビオ