水戸市の県道で30代の女性が車にはねられ死亡し、警察がひき逃げ事件として捜査しています。【映像】現場の様子午前5時ごろ水戸市吉沢町の県道で、「女性が車にはねとばされたとみられ、意識と呼吸がない」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、近くに住む32歳の女性が路上に仰向けの状態で倒れていて、病院に搬送されましたが全身を強く打ちおよそ2時間半後に死亡しました。現場には、女性をはねたとみられ