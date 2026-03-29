鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）が、3月29日にいよいよ最終回を迎える。同ドラマは鈴木が「妻を亡くしたパティシエ・早瀬陸」と「悪徳刑事・儀堂歩」の二役を演じる話題作だ。妻殺しの罪を着せられた早瀬は自分の手で真犯人を探すため、そして自らの潔白を証明するために過去を捨て、儀堂の顔に成り代わることを決意する。【写真】日曜劇場『リブート』鈴木亮平が投稿した最終回の“ヒント”鈴木亮平が投稿