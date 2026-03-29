台湾民衆党の集会に参加した人たち＝29日、台北市（共同）【台北共同】台湾の第2野党、台湾民衆党は29日、前主席（党首）の柯文哲被告が収賄罪などで実刑判決を受けたことに抗議する大規模集会を台北市で開いた。保釈中の柯被告が登壇し「法治国家の正常な判決ではない」と非難した。支持者らは「屈服しないぞ」と気勢を上げた。黄国昌主席は、頼清徳総統が率いる民主進歩党政権が司法を使って民衆党を弾圧していると述べ、202