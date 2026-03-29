バレーボールの大同生命SVリーグは29日、川崎市の東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、女子のNEC川崎が東レ滋賀に3―2で競り勝ち、36勝6敗でレギュラーシーズン（RS）優勝を決めた。群馬は山形に3―0で快勝して24勝18敗とし、上位8チームによるプレーオフ進出が決定。男子は首位のサントリーがJ愛知に1―3で敗れ、34勝4敗となった。大阪Bは名古屋を3―1で下し、32勝目（6敗）を挙げた。