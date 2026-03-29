物価高が続く昨今。節約も大事なことですが、時には自分にちょっとした“ごほうび”をあげて、日々を楽しく過ごしてみませんか？【漫画】『わたしの1ヶ月1000円ごほうび（1〜3巻）』を第1回から読む10年間派遣社員として年収200万の生活を送ってきたおづまりこさん。数年前から1ヶ月1000円の「ごほうび予算」で、なんでも好きなものを買っていいルールを設けています。ごほうびは、美味しい食べ物からちょっとした癒し、挑戦し