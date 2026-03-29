ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）に再び?挑戦状?が突き付けられた。井上は５月２日に東京ドームでＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）と激突。その後はフェザー級に転向するとみられ、今から動向に注目が集まっている。そうした中、米専門メディア「ボクシング・シーン」はＷＢＣ世界フェザー級王者ブルース・キャリントン（米国）の発言を報じた。まずキャ