２０２６年のボートレースＣＭシリーズに出演している生瀬勝久（６５）が２９日、ボートレース蒲郡でトークショーを行った。ＣＭでは元ボートレーサーで絶対に笑わない鬼教官役を演じている生瀬。ボートレーサー養成所での撮影では「訓練生の皆さんが本当に礼儀正しくて、みんな前を向いていた」と、ボートレーサーを目指す訓練生の熱量に驚いたことを明かした。ボートレース場に足を運んだのは今回が初めて。「６５歳にして