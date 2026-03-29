開幕二軍スタートとなった巨人の戸郷翔征投手（２５）が２９日にイースタン・リーグ・日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発し、６回８５球を投げて６安打３失点で降板した。最速は１４５キロだった。戸郷は初回を三者凡退と上々の立ち上がりを見せた。続く２回＆３回は安打で出塁を許したものの、後続を断ち切って無失点に抑えた。だが、１点リードの４回から失点が続いた。二死から有薗に四球、続く梅林に左前打を浴びて二死一、二塁