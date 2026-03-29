新日本プロレス２９日の浜松大会で、海野翔太（２８）がＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）にメッセージを送った。海野は４月４日両国大会で同王座に挑戦を控えている。しかし、米国・ＡＥＷ、ＤＤＴとの３団体所属選手である竹下は相変わらず多忙を極めており、今シリーズの参戦は４月２日後楽園大会のみ。海野との前哨戦は一度も実現しないまま決戦を迎える。この