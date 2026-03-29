白川愛梨 聖なる果実 白川愛梨「聖なる果実」が V☆パラダイスにて TV 初放送される。スレンダーながらもバスト100cm のJカップを武器にグラビア界を席巻している白川愛梨。綺麗で可憐な色白ボディときれいなシルエットが魅力で、刺激的な衣装に身を包んだ大胆なポージングで観る者を惑わせる。撮影を重ねてますます美しくなった彼女が、時にかわいく時に色っぽく、常に進化し続けている。 白川愛梨 聖なる果実(C)2025 TAKE S