女優ユン・ウネが、過去に売れている芸能人と自分を比べていたことを打ち明けた。ユン・ウネは最近、自身のYouTubeチャンネルに「ネガティブな考えが自分を苦しめるとき（SNSでの他人との比較、孤独、日常の虚しさetc.）」というタイトルの動画を公開した。【写真】ユン・ウネ、『コーヒープリンス』伝説のキスシーン動画のなかで、ユン・ウネはファンの悩み相談に答えた。そのなかで、あるファンから「SNSを見ていると、つい他人