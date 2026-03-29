【モデルプレス＝2026/03/29】嵐の二宮和也が3月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーへのお土産を公開し、反響が寄せられている。【写真】ニノがメンバーに贈った「素敵すぎる」お土産◆二宮和也、嵐メンバーへのお土産公開『ワールド・ベースボール・クラシック（以下、WBC）』の中継のため、アメリカ・マイアミを訪れていた二宮。この日の投稿では「そうそう。WBCでお土産（嵐のね）を買ったんだけど、今回はちゃんと5個