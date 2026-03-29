◆第２３回はがくれ大賞典・重賞（３月２９日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）今年度を締める佐賀の重賞は１１頭立て（佐賀７、大井１、兵庫２、高知１）で行われ、高知からの参戦で単勝１・５倍で断然１番人気のシンメデージー（牡５歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）が連覇を飾った。３番手から進め、３、４コーナーの中間で先頭に立つと、最後の直線ではヴィアメントの追い上げを封じ、１馬身半差をつけて先