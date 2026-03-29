フジテレビの梅津八重子アナウンサーが２９日にインスタグラムを更新。近況をつづった。「子どもたちの卒業や新生活ではなく、この春は私自身に久しぶりに大きな変化があった」と書き出し、「『日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ』が終わった。自分が７年務められたことに驚き、心から感謝した。同時に、半世紀近く続いた日曜朝の政治討論番組の歴史を思うと、心が震える」とキャスターを務め、２２日に最終回を迎えた「日曜報道Ｔ