◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）阪神・木浪聖也内野手が、今季初打席となる代打で決勝点をもたらした。同点の８回２死二、三塁から二塁への２点打。勝負強い打撃で存在感を示した。打席の中で一、二塁間のスペースに気づき、二塁へ打球を転がした。一塁へ気迫のヘッドスライディングでもぎとった決勝点に、塁上で喜びをかみしめた。「やれることはやって毎試合望んでいるつもり。自分のやるべき