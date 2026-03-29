◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人・泉圭輔投手（２９）が開幕３戦目で今季初登板し、１回１安打無失点と役目を果たした。出番は２点ビハインドの５回から。先頭の森下に中前打を浴びるも、すぐに気持ちを切り替えた。無死一塁から４番・佐藤を二ゴロ併殺打。高め１４６キロで押し切った。昨季のリーグ２冠王に真っ向勝負し「流れを悪くしないようにと。結果的にゴロになってよかった」と理想