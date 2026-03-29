女優の見上愛が２９日までに自身のインスタグラムを更新し、スタートが迫る朝ドラのオフショットを披露した。見上は「＃風薫る放送まであと２日！ぜひご覧ください！！」と書き出すと、レトロな雰囲気の衣装を身にまとい、ほほ笑む様子のショットを公開。上坂（こうさか）樹里とダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（３０日スタート、月〜土曜・前８時）の公式インスタグラムのアカウントを添えて投稿した。