舞台『AmberS-アンバース-』で初W主演を務める、なにわ男子・大橋和也さんとtimelesz・寺西拓人さんがRayに登場！今回は、見た目も空気感もバラバラなのに、並ぶとなんだかクセになる、そんなふたりの“ギャップ”を2択トーク＆インタビューで深掘り！気になるプラベ事情はファン必見です♡ふたりの【相違点】見た目も空気感もバラバラなのに、並ぶとなんだかクセになるコンビ。ふたりのギャップを2択トークで楽しく深掘りし