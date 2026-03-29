◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３ＤｅＮＡ（２９日・横浜）「すごいことです。はい」。ほとんど聞き取れないほどのかすれ声が、３日間の激闘の証しだ。池山隆寛新監督（６０）率いるヤクルトが、２点を追う８回に一挙５点を奪う逆転劇で開幕３連勝。前年最下位チームの開幕３連勝は、セ・リーグでは０８年ヤクルト以来。球団のルーキー指揮官では９９年若松監督（４連勝）以来のロケットスタート成功だ。開幕から２番にサ