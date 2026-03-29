「オリックス５−４楽天」（２９日、京セラドーム大阪）ＷＢＣベネズエラ代表で世界一を達成したオリックスの守護神、アンドレス・マチャド投手（３２）が１点リードの９回から今季初登板。先頭の浅村に安打を許すなど２死三塁のピンチを招いたが、後続を抑えて今季初セーブをマークした。開幕前に「日本シリーズ進出に向けてオリックスの仕事がまだたくさん残っている。優勝したい気持ちは強い」とキッパリ。宣言通りの内容