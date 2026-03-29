アンリ・シャルパンティエから、山梨県の恵みを贅沢に閉じ込めた特別なマドレーヌが登場♡希少な“ゴールデンシャインマスカット”を使用した本商品は、果実の魅力を最大限に引き出した上質な味わいが魅力です。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな、季節限定の華やかなスイーツ。今だけの特別な美味しさをぜひ楽しんでみて。 希少な完熟マスカットの魅力 今回使用されているのは、樹の上で完熟す