記念すべき第70回を迎える「大阪杯」。17年からG1に昇格し、今年でちょうど10年の節目を迎える。24＆25年に連覇を達成したベラジオオペラが引退し、新たな王者誕生を心待ちにする。注目はダービー馬2頭の対決だろう。一昨年の覇者ダノンデサイルが、若きダービー馬クロワデュノールに胸を貸す。だが、大阪杯がG1に昇格して以降、3回あったダービー馬対決はいずれも年少馬が先着している。ダノンデサイルはドバイシーマクラシ