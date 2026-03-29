富山地方気象台はきょう富山市でサクラが開花したと発表しました。富山市のサクラの開花は富山市石坂にある富山地方気象台の職員が敷地内にあるソメイヨシノの標本木に5、6輪の花が咲いたのを見て判断しています。富山地方気象台高橋英則 調査官「5輪以上7輪8輪ぐらいしっかり咲いている状況を確認することができました」富山市のサクラの開花は去年より4日早く平年より5日早い観測です。一方、富山市の松川べりではソメイヨシノ