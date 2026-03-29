きのう（28日）、東京の桜の満開が発表されました。そこで江戸の下町・門前仲町でお花見をしてきました。福山佳那 気象予報士「雲ひとつない青空で、絶好のお花見日和です。門前仲町の大横川沿いには、ずらっと桜が並んでいます。いまは5〜6分咲きぐらい」橋の上にある露店では、アサリがのった深川めしをいただいてきました。さらに船からも、お花見を楽しめるんです。福山佳那 気象予報士「船の上からのお花見は初めて