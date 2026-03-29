プロ野球開幕カード3連戦がそれぞれ終了。SNSには下馬評を覆して3連勝を飾った広島、ヤクルトの両ファンの歓喜の声が溢れた。一方で期待が外れた球団のファンは…。【広島ファンの声】「今年は驚かされる。開幕3連戦まさか三連勝とはね」「今年は一味違う」「今年のカープは楽しめそうじゃのう！」【ヤクルトファンの声】「燕開幕3連勝は上出来ビジター3連勝？夢じゃない？」「ヤクルト強いな」「さ、さ、3連勝!!!!さぁ赤飯