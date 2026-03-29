「ソフトバンク８-４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が、開幕戦に続いて早くも今季２度目のアベック弾を放った。まずは二回に万波が初球の緩い変化球をバックスクリーンへ運ぶ特大の２号同点ソロ。「狙ってはいなかった。本当にベストな反応ができた。このカードは変化球に対するリアクションがいい。それがそのまま出た打席」と自賛した。三回には清宮幸が１５０