中京で行われた春の短距離王決定戦、高松宮記念。制したのは1番人気サトノレーヴ。直線で一気に抜け出し2馬身差の快勝。1分6秒3のレースレコードをマークし、キンシャサノキセキ以来史上2頭目の連覇となった。鞍上（あんじょう）のC.ルメール騎手は、初の高松宮記念制覇。2月のフェブラリーSに続き2026年のG1連勝で、JRA・G1完全制覇まで残り2レース(大阪杯、朝日杯FS)となった。また、今回がラストランとなったナムラクレアは6着