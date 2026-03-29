私はトモミ。ランドセル選びの会場で、アヤトは迷わず桜のようなピンク色を指差し、「これがいい！」と目を輝かせました。しかし周囲の視線を恐れた私は、必死に青やシルバーを勧めてアヤトの視線を逸らそうとしてしまいます。悲しそうにうつむくアヤトに、夫のキョウヤは「好きな色を選べばいいんだよ」と肯定してくれましたが、私は不安で言葉を失いました。アヤトの「好き」を尊重したい一方で、学校で笑われ傷つく姿も想像でき