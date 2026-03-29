バレーボールのＳＶリーグ女子、群馬グリーンウイングスは、山形に勝って初めてチャンピオンシップ出場を決めました。 ここまで勝率５割６分でリーグ７位につけるグリーンウイングス。この試合に勝てば、上位８チームで争うチャンピオンシップへの出場が決まります。 ２８日のＧＡＭＥ１は、３対０のストレート勝ち。山形は、今シーズン３戦３勝と相性の良い相手です。試