２９日の群馬県内は、桐生で２４・１℃を観測するなど春本番の陽気となりました。各地で桜の見頃を迎え、花見客でにぎわいました。 伊勢崎市の桜の名所「華蔵寺公園」で開かれている花まつり。園内には約６００本のソメイヨシノが植えられていて、今ちょうど見頃を迎えています。 ２９日の県内は、桐生で２４・１℃、前橋で２３・４℃、館林で２３℃、伊勢崎では２２・６℃と各地で４月下旬から５月中旬並みの陽気となりました。