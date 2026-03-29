２９日の朝、群馬県太田市で、住宅が全焼する火事がありました。この家に住む８０歳の男性は太陽光発電の設備から火が上がっているのを見たと話しているいうことです。 火事があったのは太田市市場町の無職、大橋髙夫さん（８０）の住宅です。警察によりますと、２９日午前５時半ごろ、この家に住む大橋さんから「建物内から黒い煙が見える」と１１９番通報がありました。 火は約２時間後に消し止められましたが、木造平屋