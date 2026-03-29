県内外の32チームで優勝を競うサザンセト大島少年サッカー大会が週末、周防大島町で行われました。ことしで29回目となるサザンセト大島少年サッカー大会には山口・広島・徳島の3県から32チームが参加しました。29日は町内2つの会場で予選ブロックの結果に応じたトーナメント戦が行われ、春の日差しが降り注ぐ中、白熱した戦いが繰り広げられていました。多くの6年生にとってこれが小学生としては最