18年前の2008年に「小・中学生に携帯電話を持たせない」などの提言を行っていた新潟県妙高市。しかし、時代の変化からスマートフォンなどの使い方の見直しを進め、“令和版”の新たな提言が誕生した。一体、その提言とはどういった内容なのか、取材した。 「小・中学生に携帯持たせない」提言見直しへ 「妙高市の小中学生に原則携帯電話は持たせません」2008年に、「小中学生に携帯電話を持たせない」などとする情報機器