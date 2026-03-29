熊本地震で被災し熊本総合車両所に保管されていたJR九州新幹線「つばめ」の車両が29日、沿線の人たちに感謝を伝える旅に出発しました。「つばめ」の車両は、トレーラーに載せられ、夜明け前、熊本市南区にある熊本総合車両所を出発しました。この車両は2016年4月14日に発生した熊本地震で脱線し、運行できなくなりました。そして6両のうち3両は、廃車になりましたが、残る3両が塗装や整備の訓練用に保管されていました