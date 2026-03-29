演歌歌手の辰巳ゆうとが２９日、大阪・新歌舞伎座で「〜だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜辰巳ゆうとコンサート２０２６ｉｎ新歌舞伎座」を開催。本編は演歌のみを歌唱する構成で超満員１５００人のファンを魅了した。昨年１２月リリースのアルバム「だけ、だけ、だけ、だけ、演歌だけ！〜辰巳ゆうとサードアルバム〜」収録曲など、本編は演歌のみを歌唱した辰巳。「演歌だけのコンサートということで、やっぱり演歌っ