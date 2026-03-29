俳優の出口夏希さん（24）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つ白いキャミワンピ姿を披露した。壁に手を添え、カメラ目線で出口さんは、白いハートの絵文字を添えて、白いキャミワンピを着こなした横顔ショットとカメラ目線の写真を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、白のキャミワンピースを着用。前髪を分けたアップのヘアスタイルで、白い壁をバックに横顔を披露していた。2枚目では、白い