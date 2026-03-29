任期満了に伴う上田市長選挙は29日が投票日です。午後6時現在の投票率は21.94%で4年前の前回選を下回っています。上田市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で前の市議会議員の齊藤達也さん50歳と現職で3期目を目指す土屋陽一さん69歳のいずれも無所属の2人です。午後6時現在の投票率は21.94%で、前回選を3.73ポイント下回っています。一方、28日までの期日前投票者数は3万4538人で前回選を上回っています。投票は午後8時に締