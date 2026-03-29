◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム） 巨人は昨季リーグ覇者・阪神との開幕３連戦は１勝２敗と負け越し。そんな中、３試合で２発５打点と奮闘した４番ボビー・ダルベック内野手をスポーツ報知評論家の村田真一氏はどう見たのか。＊＊＊＊＊ダルベックが打線ではこの３連戦最大の収穫やと思っている。そもそも今季はこの選手がやってくれんと得点力が上がらんと思っているし。３連戦で