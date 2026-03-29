◆センバツ第１０日▽準決勝大阪桐蔭３―２専大松戸（２９日・甲子園）春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸に勝利。３試合連続１点差勝ちで、４年ぶりの決勝進出を果たした。西武・中村剛也内野手（４２）の長男・勇斗（２年）は「８番・三塁」でスタメン出場した。２回２死走者なしの第１打席は中前安打を放ち、初ヒットを記録した。同点の４回１死一塁の第２打席では三飛に倒れた。６回２死一塁の