◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京Ｄ）阪神・藤川球児監督は２度の逆転で制した熱戦を終え、興奮気味に振り返った。「もうシーソーゲームといいますか、こういう展開になったというところで言えば、どっちに転ぶかは分かりませんけど…。チームが全員束になっていってくれたことには、満足しています」初回に先制を許し、２回に逆転したが、７回に４点リードをひっくり返された。それでも、１点ビハイ