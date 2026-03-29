日本サッカー協会は２９日、評議員会と理事会を開き、宮本恒靖会長の２期目続投を正式に決めた。任期は２年。宮本会長は成長戦略を示し、「未来の子どもたちにより良い環境をつくる責務がある。挑戦と実行をしていく」などと所信表明した。また、２９日未明に行われ、日本代表が敵地でスコットランド代表を１―０で下した国際親善試合について、「日本の時間帯もあれば、相手の時間帯もあったという中で、拮抗（きっこう）した